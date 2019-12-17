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عالم

كردستان العراق تحتفل بـ"العلم": رمز كفاح مئات السنين من أجل الحرية

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 03:07 م
جريدة الدستور
منار أحمد
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أشاد القادة السياسيون والحكومة الكردية في العراق، بالعلم الكردي باعتباره "رمزًا للنضال الكردي المستمر منذ قرون من أجل الحرية"، كجزء من يوم العلم الكردستاني.

وقال رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، وفق لشبكة رووداو الكردية، في مدرسة ديار بكر الأساسية للبنات في أربيل: "هذا العلم هو رمز الكفاح والمقاومة لدولة تقاتل منذ مئات السنين من أجل الحرية والاستقلال والمساواة وحقوقها".

تم تبني العلم رسميًا في 11 نوفمبر 1999، مع تحديد يوم 17 ديسمبر يوم علم كردستان من قبل البرلمان.

وتتميز المناسبة في الأحداث التي تقام في المدارس في جميع أنحاء إقليم كردستان، حيث يرتدي الطلاب ملابس كردية ملونة ويرسمون وجوههم بالعلم.

ونصح البارزاني، الحشد المحيط به أثناء التلويح: "أنتم جيل المستقبل في هذا البلد، وسيتعين عليك الاحتفاظ بالعلم بشغف شديد ونقل الرسالة إلى الوجهة التي كافحها أصدقاؤنا في الماضي لمئات السنين"، العلم.

وأضاف: "سلاحك هو تعليم لبناء مستقبلك وأنا متأكد أنك تحمل هذا العلم بمسؤولية كبيرة".

كما عقد مجلس وزراء كردستان والبرلمان، احتفالات في وسط أربيل للاحتفال بالحدث.

وبحضور رئيس الوزراء، مسرور البارزاني، رفع علم عملاق أمام مبنى مجلس الوزراء، من قبل نجل وابنة جندي البيشمركة الراحل هوجام سورشي.

وتجمع النواب والموظفون ورئيس البرلمان، حول العلم العملاق أمام مبنى برلمان كردستان بمناسبة اليوم.

وقال رئيس البرلمان، رواز فايق: "على مر التاريخ، حلم الشعب الكردي برؤية علم كردستان المقدس يرفرف عاليا على أرضه، مضيفا: "لحسن الحظ، أصبح الحلم حقيقة في أعقاب الانتفاضة الشعبية عام 1991".

علم كردستان فريد من نوعه في الشرق الأوسط، حيث تتوسط شمسه المكونة من 21 نقطة بأشرطة متساوية من اللون الأحمر والأبيض والأخضر.

ويذكر أنه منذ الاستفتاء الاستقلالي في كردستان العراق في أكتوبر 2017، صادرت القوات العراقية أعلام كردستان، وحظرت رفعها علانية.

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