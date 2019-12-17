ضبط محاولتي تهرب لطبنجة وقطعتين من مخدر الحشيش

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة عصام محمدين مدير الإدارة من ضبط محاولتى تهرب لطبنجة وقطعتين من مخدر الحشيش بالمخالفة لأحكام قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته وقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 66 لسنه 63 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.



ففي المحاولة الأولى وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الحقائب المتخلفة القادمة من النمسا لاحظ ميلاد رسمي رئيس قسم تفتيش الركاب راكب مصرى يسرع بإخراج حقائبه المتخلفة له دون تفتيش فقام بمناظرة جواز سفره وطلب منه إدخال حقائبه بجهاز الفحص بأشعة الإكسراى فأفاد معتز عبد الرحمن مأمور الفحص بوجود جسم غريب يشبه السلاح.



وبالعرض على مجدى فريد مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة لتفتيش حقائبه من أحمد مدين مأمور الجمرك وميلاد رسمى رئيس قسم التفتيش فتبين وجود طبنجة من النوع القابل للتعديل لسلاح نارى مخبأ داخل حقيبته.



وفى المحاولة الثانية وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط مصر للطيران القادمة من ميلانو اشتبه ميلاد رسمى رئيس قسم التفتيش فى أحد الركاب المصريين القادمين من إيطاليا.



وبالعرض على عصام محمدين مدير الإدارة قرر تشكيل لجنة لتفتيش حقائبه وتفتيشة ذاتيا من محمود رجب مأمور الجمرك وحسن عبد اللطيف مدير الحركة فى حضور مجدى فريد مدير الجمرك فتبين وجود قطعة من مخدر الحشيش داخل جيوب بنطلون بحقائبه وبتفتيشه ذاتيا تبين وجود قطعة أخرى من مخدر الحشيش داخل جيبه بقصد التعاطى.



قرر جمال عبدالفتاح مدير عام مبنى جمارك الركاب رقم 3 بمطار القاهرة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضرى تهرب جمركى رقمى 148 و150 لسنة 2019.