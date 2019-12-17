انتصار السيسى تلتقى طلاب مدرسة الأمل للصم: قادرون على تجاوز التحديات

قالت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية: "حرصتُ اليوم على استقبال أولادي من مدرسة الأمل للصم، خلال حضوري في منتدى شباب العالم؛ إيمانا بأحقيتهم في الرعاية، ومنحهم دفعة تشجيع وإعجاب بقدرتهم على تجاوز التحديات وإيجاد طرق للتعايش داخل المجتمع".



وتختتم اليوم الثلاثاء، فعاليات منتدى شباب العالم 2019 بمدينة شرم الشيخ، حيث تعلن توصيات المنتدى، فضلاً عن الجلسة الختامية.



وشهد منتدى شباب العالم في مدينة شرم الشيخ العديد من الفعاليات، حيث عقدت العديد من الجلسات التي تناقش موضوعات الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.