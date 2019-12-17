فصل الغاز والكهرباء عن موقع انهيار عقار فاقوس

تواصل قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، جهودها لاستخراج الجثث والمصابين من تحت أنقاض عقار مكون من أربعة طوابق انهار، صباح اليوم الثلاثاء، في مركز فاقوس.



وتسارع أهالي فاقوس لبث نداءات للشباب على مواقع التواصل؛ للمساهمة في رفع الأنقاض وإنقاذ الضخايا، خاصة عمال مصنع الحلوى الشرقية، الكائن بالطابق الأول بالعقار المنهار.



وجارٍ تشكيل لجنة هندسية من المحافظة لمتابعة سلامة العقارات المجاورة، عقب التهديد بسقوطها وحدوث حرائق بسبب كسر ماسورة الغاز الموصل للمنزل وسقوط أسلاك الكهرباء، فتم عزل خطوط الكهرباء والغاز المغذية للمنطقة.



وتم استخراج جثة لسيدة وأربعة من المصابين، وتبين من الفحص أن المنزل ملك "رفعت المنياوي"، وأشقائه، ومكون من أربعة طوابق، وفي الطابق الأول مصنع للحلوى الشرقية، وكان به عمال أثناء الانهيار، وباقي الطوابق شقق سكنية.



وكان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارًا من مركز شرطة فاقوس، يفيد بانهيار عقار في شارع عطا الله، فانتقلت قوات الحماية المدنية، إلى مكان الواقعة برفقة سيارات الإسعاف، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة المختصة للتحقيق وكشف ملابسات حادث انهيار العقار.