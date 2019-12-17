حبس مهندس سنة بتهمة ترويج هيروين في مصر القديمة

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة مهندس زراعي بالحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه؛ لاتهامه بترويج مخدر الهيروين في مصر القديمة.



صدر الحكم برئاسة المستشار ممدوح طبوشة، بعضوية المستشارين طارق عبد الحافظ وشريف حسانين ومحمد بكر، وأمانة سر عمر عاشور ومعتز مدحت.



وأسندت النيابة للمتهم "خالد. م"، مهندس زراعى، تهمة حيازة وإحراز مخدر الهيروين، بقصد الاتجار بدائرة قسم مصر القديمة.



وشهد معاون مباحث قسم مصر القديمة، أنه نفاذًا لوجود حكم على المتهم توجه إليه لتنفيذه، وبتفتيشه عثر معه على كمية من مخدر الهيروين، وهاتف محمول ومبلغ مالى، وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته، والهاتف لتسهيل التواصل مع عملائه.