صور السيسى يشارك شباب العالم فعاليات ماراثون السلام

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الثلاثاء، مع شباب العالم في فعاليات ماراثون السلام الذي جرى تنظيمه ضمن أعمال منتدى شباب العالم الذي يختتم أعماله في وقت لاحق اليوم بمدينة شرم الشيخ.



وقال الرئيس السيسي: سعدت اليوم بمشاركتي في ماراثون يجمع بين مختلف شباب العالم، ولقد امتزجت سعادتي بالأمل وأنا أرى الشباب الواعي المتحمس، المفعمة روحه بالحيوية والمحبة والانطلاق نحو عالم يسوده الخير والسلام.



كما التقى الرئيس، الشباب المشاركين في ماراثون السلام، بعد انتهائه، أمام أيقونة السلام بمدينة شرم الشيخ.

