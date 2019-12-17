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"صوت الراعي" يُطلق نجمة سلام في كريسماس 2020

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 02:00 م
جريدة الدستور
جرجس صفوت
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أطلق فريق صوت الراعي للترانيم والموسيقى القبطية، بقيادة الموسيقار راجي كمال، أحدث أعماله الفنية لعيد الميلاد المجيد 2020، تحت شعار "نجمة سلام".

وجاءت "نجمة سلام" من كلمات مريم فهمي، وألحان جورج نادي، بينما قام بالتوزيع الموسيقي وتدريب الفريق راجي كمال، وقام بالأداء الفردي أمير سامي، بينما قام بالتصوير مينا جورج، وتم المونتاج بواسطة المونتير مينا موريس.

وبدأ صوت الراعي خدمته في مجال الترانيم الكنسية، والموسيقى القبطية عام 2006، وأنتج العديد من الألبومات الفنية أبرزها "لأنك أحببتني" 2006 و"صوت الحكمة" 2008 و"عذراء الناصرة" 2009، و"إسمحلي أقرب" 2010، و"أعمق الحب" 2012، و"سامع إيه؟"، و"ببعد وأقرب"، وأخيرًا "قدام البحر".

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