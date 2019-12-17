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فن

منذر رياحنة يبدأ تحضيرات مسلسل "حارس الجبل" لرمضان 2020

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 01:58 م
منذر رياحنه
منذر رياحنه
منار إبراهيم
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بدأ الفنان منذر رياحنه تحضيرات مسلسل "حارس الجبل" الذي تعاقد عليه مؤخرًا، ليخوض به سباق رمضان 2020 المقبل، بمشاركة الفنانة صبا مبارك، ونخبة من نجوم الفن بمختلف بلدان الوطن العربي.

ويعقد مخرج العمل سائد الهواري جلسات عمل مكثفة لمعاينة أماكن التصوير لبدءه فور إنهاء وضع اللمسات الأخيرة للعمل، حيث من المقرر إنطلاق التصوير خلال شهر يناير المقبل.

المسلسل بطولة الفنان السعودي عبد المحسن النمر، الفنانة صبا مبارك، الفنان منذر رياحنة والفنان خالد القيش في توليفة ملفتة، وسيقدم مادّة مختلفة تروي قصص القبائل بكثير من التشويق، حيث يدور العمل في سنة سُمّيت بسنة الموت شهدت فيها المنطقة جوعًا وأمراضًا وجفافًا أدت إلى حروب وغزوات بين القبائل من أجل البقاء، ورغم كل ما يعصف بشخصيات العمل يبقى للحب مكان، لنشهد على أجمل قصص الحب في زمن النزاعات.

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