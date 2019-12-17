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فن

يسرا اللوزي توشك على إنهاء "العنكبوت".. وتواصل تصوير "إطمني"

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 01:54 م
جريدة الدستور
منار إبراهيم
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أوشكت الفنانة يسرا اللوزي على الانتهاء من تصوير مشاهدها ضمن أحداث فيلم "العنكبوت" بمشاركة الفنان أحمد السقا، بقيادة المخرج أحمد نادر جلال والمقرر طرحه خلال موسم صيف 2020 المقبل.

ويلعب السقا خلال أحداث الفيلم، دور تاجر مخدرات يقع في العديد من المشكلات بسبب عمله، وهو ما يجعله طوال الوقت مراقبًا وحياته مهددة في إطار من الأكشن طوال أحداث العمل.

من جهة أخرى تواصل يسرا اللوزي تصوير مسلسل "إطمني" بشكل شبه يومي، والذي تخوض بطولته بمشاركة الفنان أحمد حاتم، حيث من المقرر طرحه خلال شهر يناير المقبل على طريقة دراما الديجيتال ليطرح على إحدى المنصات الإلكترونية وعبر يوتيوب.

والمسلسل من تأليف أحمد صبحي وإخراج أحمد يسري ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية المطولة فيتضمن 60 حلقة، وهذه ثاني تجربة لها كبطولة مطلقة بعد مسلسل "آدم وجميلة" مع الفنان حسن الرداد.

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