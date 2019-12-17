المشدد 3 سنوات لـ3 لصوص سرقوا سيارة تاجر في السلام

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة 3 أشخاص بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامهم بسرقة سيارة تاجر بالإكراه، في السلام.



كان قسم شرطة السلام ألقى القبض على "طه. م"، مسجل خطر، "فتحي. ا"، عاطل، و"جمعة. ط"، سائق، حال استقلالهم سيارة نصف نقل دون لوحات معدنية، والمبلغ بسرقتها من قبل تاجر يدعى "عصام. م".



بمواجهتهم اعترفوا بسرقتها بأسلوب المفتاح المصطنع، فتم استدعاء المجني عليه وتعرف على السيارة، واتهمهم بالسرقة.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة التي قررت إحالتهم للجنايات التي أصدرت قرارها السابق.