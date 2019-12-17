-
الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 الموافق 20 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق: اتفاق شبه نهائي بين الكتل السياسية على قانون الانتخابات

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 01:51 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
منار أحمد
طباعة
أعلنت قناة السومرية نيوز العراقية، عن اتفاق شبه نهائي للكتل السياسية، بشأن فقرتي تعدد الدوائر الانتخابية والترشيح الفردي بقانون الانتخابات.

ونقلت القناة العراقية، عبر موقعها الالكتروني عن مصدر نيابي، أن الكتل السياسية اتفقت على صيغة شبه نهائية على قانون الانتخابات بأن يكون دوائر متعددة، وأن يكون الترشيح فرديا.

يذكر أن رؤساء وممثلي الكتل السياسية عقدوا، اليوم الثلاثاء، اجتماعا برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، لمناقشة حسم مشروع قانون انتخابات مجلس النواب.

وكان عضو مجلس النواب، عباس يابر العطافي، رجح، أمس الاثنين، عقد جلسة البرلمان غدا الأربعاء، يتضمن جدول أعمالها التصويت على مشروع قانون انتخابات مجلس النواب.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

"النواب" العراقى: لن نصمت على التلاعب بإرادة الناخبين

ائتلاف النصر: نعمل مع "سائرون" لتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر

تأجيل جلسة انتخاب رئيس للبرلمان العراقي

البرلمان العراقي يصوت على صيغة قرار باستئناف عمل مفوضية الانتخابات الحالية

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 18 ساعة

انفجار داخل "الإرهابية".. سكرتير القرضاوي يسب عضوا بأمه.. وعزوز: "الإخوان سفلة"

منذ حوالي 3 ساعات

جائزة البوكر العربية 2020 تعلن قائمتها الطويلة

منذ حوالي 20 ساعة

حكاية الحبيبة السرية للملك فاروق.. طلب تغيير ديانتها بعدما أنقذته من الوحدة

منذ حوالي 17 ساعة

أول رد من السيسي على تصريح حشد إثيوبيا مليون شخص دفاعًا عن سد النهضة

الصور

image description

محافظ الإسماعيلية يؤكد على تطوير شارع السلطان حسين (صور)

image description

مباراة هزيمة الزمالك بالثلاثة أمام طلائع الجيش

image description

محافظ البحيرة والسفير الإندونيسي يفتتحان فعاليات اليوم الثقافي

image description

مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية تحتفل بـ"درع التميز"

image description

صور منتجات معرض تراثنا في #منتدى_شباب_العالم

الأكثر قراءة

أول رد من السيسي على تصريح حشد إثيوبيا مليون شخص دفاعًا عن سد النهضة

"نط من الطيارة".. راكب مصري يغلق مطار في إيطاليا لمدة ساعة

إنتصار السيسي: المتحف الداخلي بـ #منتدى_شباب_العالم يعكس الحضارات السبع

مطروح تغرق فى مياه الأمطار (صور)

أيام زمان

عادل إمام يتحدث عن رحيل والدته وتأثير ذلك عليه (فيديو)

السلطان العثماني «جوز الست».. قصص أشهر الجواري اللائي حكمن الأتراك

حكاية الحبيبة السرية للملك فاروق.. طلب تغيير ديانتها بعدما أنقذته من الوحدة

أسرار شارلي شابلن المصري.. أضحك الناس بطريقة غريبة ومات قبل أن يزوج مراته

نجم الساعة

السلطان العثماني «جوز الست».. قصص أشهر الجواري اللائي حكمن الأتراك

الصحة

التوقيت المثالي لسفر الحامل

دراسة جديدة تربط بين تناول الفلفل والوفاة

قبل أعياد الميلاد.. كيف تحمي معدتك من عسر الهضم؟

"الكرش".. يدق ناقوس الخطر

الرئيس نيوز

السيسى يشارك فى ماراثون السلام ويلتقى الشباب المشاركين

"لم يمس" الكشف عن قارب الملك خوفو تحت سفح الهرم

انتقادات برلمانية لاذعة لمحافظ الفيوم بسبب غيابه عن النواب

محافظ القاهرة: تذكرة أتوبيس الكهرباء 10 جنيهات والغاز بـ 5

منوعات

قبل الامتحانات.. طرق مواجهة مشاكل "الرياضيات"

أستراليا: رجال الإطفاء يحذرون من استمرار الحرائق

باحثون يطورون خلايا وقود نظيفة وفعالية منخفضة التكلفة

دراسة: آكلوا الشطة أقل عرضة للوفاة دون غيرهم

كشكول

الخميس.. "البحث العلمي" تنظم ورشة عمل عن نقل التكنولوجيا وإنشاء الحضانات

"المضافات الطبيعية للأغذية وفرط نشاط الأطفال" ندوة بـ"زراعة الإسكندرية"

جامعة القاهرة تصدر كتاباً لتقييم وعلاج إدمان الإنترنت

ننشر جداول امتحانات التخلف بـ"شريعة طنطا"

إسلام سياسي

"ماعت" تكشف مخططات أردوغان وميليشيات السراج الإرهابية لاحتلال ليبيا - فيديو

مطالب إخوانية بعزل سكرتير القرضاوي من قناة مكملين

الإخوان يواصلون مخطط تشويه حزب النور وقادته

منتصر عمران: الدول الداعمة للإرهاب تضع ليبيا منطقة صراع بديلة لسوريا

مقالات الرأي
ماجد حبته
أردوغان «يسلّح» حماس!
لواء. محسن الفحام
بين أهمية القارة الإفريقية وهمومها
مؤمن المحمدي
بـ اللغة العربية الفصحى
د. منى حلمى
اللغة العربية.. نقاب من الكلمات يحجب وجود المرأة
المزيد
ads

الثقافة

"الطنبورة" تحتفل بذكرى انتصار بورسعيد على العدوان الثلاثى

"النوم في حقل الكرز" تؤهّل حكاية مهاجر عراقي للبوكر

بالقائمة الطويلة للبوكر "اختلاط المواسم".. مصائر تجمعها الصدف

تعرف على رواية "حمام الذهب" بالقائمة الطويلة للبوكر

صفحتنا ع الفيس بوك