دفن فني كهرباء تفحم أثناء تصليح محول بشركة في التبين

صرحت نيابة مايو والتبين الجزئية، اليوم الثلاثاء، بدفن جثة فني بشركة الكهرباء لقي مصرعه حرقًا وصعقًا أثناء تصليح محول كهرباء بشركة في التبين.



وأمرت النيابة بالاستعلام عن حالة زميله المصاب بحروق متفرقة بالجسم، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم.



وكان المقدم محمد بكري، رئيس مباحث قسم شرطة التبين، تلقى إشارة من المستشفي العام، مفادها استقبال "سيد عبد النبي" 35 سنة، ومقيم بحلوان، ويعمل فني صيانة بشركة الكهرباء، متفحم وبه حروق في انحاء متفرقة من الجسد، وتوفي فور دخوله المستشفى، و"شعبان.م" 23 سنة، فني صيانة، مصاب بحروق في اليد.



بالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء إجراء الضحيتان أعمال صيانة لمحول كهرباء، داخل شركة "الكوك" صعقا بكهرباء ضغط عالي، ما أسفر عن وفاة الأول وإصابة الآخر.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق.