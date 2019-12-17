أحمد آدم يجهز لعمل سينمائى جديد بعد مسرحية "يا تصيب يا تخيب"

يعيش الفنان أحمد آدم حالة من النشاط الفني، حيث يستعد لتقديم عرض مسرحي جديد بعنوان "يا تصيب يا تخيب" في المملكة العربية السعودية يومي 19 و20 ديسمبر الجاري، بمشاركة الفنانة سمية الخشاب، وهو من تأليف محمد نبوى وعلاء حسن، وإخراج محسن رزق.



وعلى جانب آخر، يجهز أحمد آدم لعمل سينمائي جديد مع نفس مؤلفي المسرحية علاء حسن ومحمد النبوي، على أن يتولى إخراج الفيلم المخرج أحمد البدري، والذي يعقد عدة جلسات عمل للاتفاق على الخطوط العريضة للعمل ومعاينة أماكن التصوير ليبدأ تصويره فور عودة "آدم" من السعودية.



ويحاول أحمد آدم أن يقدم عملًا سينمائيًا جديدًا ومختلفًا عما قدمه من قبل، ليسترجع جمهوره بشباك التذاكر بعدما عجز فيلمه الأخير "قرمط بيتمرمط"، من تحقيق أي نجاح جماهيري، ومن المقرر طرح الفيلم الجديد خلال موسم صيف 2020 المقبل.