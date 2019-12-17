حبس مهندس متهم بقتل زوجته فى الشرقية

قررت النيابة العامة بمنيا القمح في الشرقية، اليوم الثلاثاء، حبس مهندس كهرباء، متهم بقتل زوجته، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



وكان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من "س. ع"، مقيم بقرية ملامس بدائرة مركز منيا القمح، يتهم فيه "هـ. ج. م"، 35 سنة، مهندس كهرباء، بالتسبب في وفاة نجلته "ل. س"، 29 سنة، بسبب خلافات زوجية بينهما.



وقال الأب في محضره، إن سبب الوفاة هو نشوب خلاف بينهما، فدفع المتهم الزوجة المجني عليها بقوة، فسقطت على الأرض سقطة تسببت في وفاتها.



وتم تحرير المحضر رقم 11106 إدارى منيا القمح لسنة 2019، وبالعرض على النيابة العامة، أصدرت قرارها المتقدم.