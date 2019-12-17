ضبط 4 بـ1500 قرص مخدر في الدقهلية

ألقى ضباط مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، القبض على تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص، وبحوزتهم 1500 قرص من العقاقير المخدرة بقصد الاتجار، في الدقهلية.



كانت معلومات وردت لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع شرق الدلتا، عن اتجار "أحمد. ح"، 29 سنة، "إبراهيم. إ"، 39 سنة، "تامر. م"، 36 سنة، و"على. ص"، 33 سنة، عاطل، في العقاقير المخدرة لترويجها على عملائهم بالمنصورة.



عقب اتخاذ الإجراءت القانونية، تم ضبطهم وبحوزتهم 500 قرص من عقار التامول، و1000 قرص ترامادول أحمر ومبلغ مالى.



تم تحرير محضر بالواقعة بالواقعة، وجار العرض على النيابة للتحقيق.