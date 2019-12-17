حدث في مثل هذا اليوم.. رحيل القديس متاؤس الفاخوري

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الثلاثاء، بذكرى رحيل القديس متاؤس الفاخورى بأسنا.



وقال كتاب التاريخ الكنسي المعروف بـ"السنكسار"، إن القديس متاؤس الفاخوري هو أول من حمل لقب "متى المسكين"، وكان رئيسًا لدير جبل أسوان، وكان ذا فضائل عظيمة، وقد منحه الله نعمة شفاء المرضي وإخراج الشياطين.



وأضاف "السنكسار" أنه من ضمن معجزاته أن البعض قدم إليه إمرأة بها مرض خفي حار في علاجه الأطباء فعلم بالروح حالها، وأمرها إن تقر بخطتها أمام الحاضرين؛ فاعترفت أنها تزوجت بأخوين فاعتراها هذا الداء؛ فصلي القديس من أجلها فبرئت في الحال.



وأوضح "السنكسار" أنه قد بلغ من فضائل القديس متاؤس الفاخوري، أن الوحوش كانت تأنس إليه، وتتناول طعامها من يده، وعاش مدة 12 سنة مع ضبعة مفترسة.