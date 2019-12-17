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عالم

الأنبا مرقس يستقبل الجالية المصرية الإسلامية بالسعودية

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 01:43 م
جريدة الدستور
وفاء علي
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استقبل الأنبا مرقس، مطران شبرا الخيمة وتوابعها، أبناء الجالية المصرية الإسلامية بالرياض، وفق تصريحات عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج، والمتحدث الرسمي بالسعودية.

وأضاف حنفى، أن الاستقبال جاء ضمن زيارته لتفقد أوضاع الجالية المصرية المسيحية فى الرياض، وخلال الاحتفالية رحب نيافته بأبناء مصر بالسعودية وشكرهم على الحضور قائلا: "هذا ليس بجديد على المصري الأصيل فدائما أصالته لا تفارقه بتباعد المسافات"، كما طمأن الحضور على الأوضاع بمصر.

وأشار الأنبا مرقس، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يقوم بتفيذ مشروعات اقتصادية قومية كبرى لم تشهدها مصر في تاريخها، مشيدا بالأمن الذي تشهده مصر خلال هذه المرحلة، كما تحدث عن انخفاض أسعار السلع الأساسية وهذا لم يحدث من قبل في أي دولة على مستوى العالم، واختتم بمقولته الشهيرة قائلا: "لايوجد في مصر مسلم ومسيحي، يوجد مواطن مصري فقط".

وقدم رؤساء الجالية بالمناطق المختلفة ورموزها، دروعا تذكارية المطران، تعبيرا عن المحبة الحقيقية، حيث حضر اللقاء رؤساء الجالية بالمنطقة الشرقية وحفر الباطن وحائل والمدينة المنورة، وأمين سر الاتحاد وبعض رموز الجالية المصرية بالسعودية، وأشاد حنفي بروح التآخي بين الحضور وقال إن ما يحدث اليوم هو تجسيد لروح الوحدة الوطنية الحقيقية.

واختتم اللقاء، بكلمة الدكتور عماد عزيز رئيس الجالية القبطية المسيحية بالسعودية، في كلمة مختصرة قال فيها إن بيتهوفن الموسيقار العالمي الشهير ألف وعزف تسع سيمفونيات طيلة تاريخه الفني لكن ما يحدث الليلة هو السيمفونية العاشرة.

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