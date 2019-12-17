الإحصاء: 77.3% تراجعًا فى واردات الوقود من روسيا

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن فاتورة استيراد مصر للوقود من روسيا سجلت تراجعًا بنسبة 77.3% خلال عام 2019، بعد أن تقلصت الواردات إلى حدود 137 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2019 مقابل 604.2 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 467.2 مليون دولار خلال عام.



ولفت جهاز الإحصاء، وفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، إلى أن جملة واردات مصر من روسيا الاتحادية شهدت انخفاضًا إلى 2.4 مليار دولار خلال الفترة بين شهري يناير وسبتمبر 2019 مقابل 3.5 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من عام 2018، بتراجع قدره 1.1 مليار دولار بنسبة 31.3% خلال عام.