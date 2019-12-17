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حوادث

"أمن القاهرة" يعيد طفلا تائهًا إلى والده فى قصر النيل

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 01:41 م
جريدة الدستور
هدير مصطفي
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نجح رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، في إعادة طفل صغير عثر عليه بمنطقة قصر النيل، إلى والده.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من العميد جعفر عمر، مأمور قسم شرطة قصر النيل، مفاده ورود بلاغ من "محمد. ح"، 43 سنة، مدير العلاقات العامة بشركة، بعثوره على طفل صغير ويحتاج للمساعدة للتوصل لأهليته، فاصطحبه للقسم، وقدم ضابط حقوق الإنسان الرعاية له، لحين التوصل لأسرته.

بمناقشة الطفل عن بياناته أفاد بأنه يدعي حسين جابر، 10 سنوات، وبالتحري عن أسرة الطفل بالأماكن المحيطة تم التوصل لوالد الطفل ويدعى "جابر. ا"، 66 سنة، وتم تسليمه له، وأفاد بأن الطفل غادر المنزل دون علمه، كما تعهد بحسن رعايته.

ووجه والد الطفل الشكر إلى أجهزة الأمن، وضباط القسم الذين أعادوا له نجله وحسن تعاملهم مع الطفل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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