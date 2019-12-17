"الطنبورة" تحتفل بذكرى انتصار بورسعيد على العدوان الثلاثى

تقيم فرقة "الطنبورة" البورسعيدية احتفالية كبيرة بالمدينة الباسلة بورسعيد، يوم الإثنين المقبل، احتفالًا بالذكرى الـ63 لانتصارها على العدوان الثلاثي على مصر.



الحفل تقليد سنوي تقيمه فرقة "الطنبورة" ويشاركها الحفل فنانو مدن القناة من الإسماعيلية والسويس.



وتقدم الفرقة مجموعة من الأغاني الوطنية التي غناها فنانو بورسعيد في هذه الفترة، ومن أبرزها تراث المقاومة الشعبية وهي "لو جاي على بورسعيد" و"سبع ليالي وصبحية" و"يا بيوت السويس" و"في بور سعيد الوطنية".



فرقة "الطنبورة" أسسها الفنان زكريا إبراهيم، وضمها لمركز المصطبة للموسيقى الشعبية، وتهدف إلى جمع وحفظ تراث بورسعيد الشعبي المهدد بالضياع، بالإضافة إلى إحياء التراث الموسيقي الشعبي، حيث يتبادلون الغناء والرقص والعزف على آلات "الطنبورة" والسمسمية، وقدمت الفرقة عروضًا عالمية بباريس وروما وفلورنسا وعمان وجرش.