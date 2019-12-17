كاتدرائية الكاثوليك بالإسكندرية تحتفل بالعيد فى "قعدة شاى"

أعلنت لجنة خدمة الشباب بالقاهرة والدلتا والإسكندرية، ببطريركية الأقباط الكاثوليك، عن تنظيم احتفال بمناسبة صوم وعيد الميلاد المجيد، وأعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية.



يأتي الاحتفال تحت شعار "قعدة شاي"، وذلك في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الخميس المُقبل، الموافق 19 من ديسمبر الجاري، بكاتدرائية الأقباط الكاثوليك بمنطقة محطة الرمل.



يتضمن الحفل العديد من الفقرات، مثل فقرة الساحرة، ولقاء خاصًا مع توني جورج مؤسس خدمات TC.



وعلى صعيد مُتصل، بدأت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق، آخر أصوامها لعام 2019، والذي ينتهي بعيد الميلاد المجيد في الـ25 من ديسمبر الجاري، في فترة يسهر خلالها الأقباط بشكل شبه يومي بالكنائس فيما يُسمى سهرات كيهك أو سهرات 7 و4، في حالة انقطاع تام عن المأكولات الحيوانية واللحوم، مع السماح بتناول المأكولات البحرية والأسماك، فيما عدا يومي الأربعاء والجمعة.