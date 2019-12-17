تجديد حبس عصابة نشل المواطنين فى المولات التجارية بأكتوبر

جدد قاضي المعارضات بمحكمة 6 أكتوبر، اليوم الثلاثاء، حبس المتهمين بتكوين تشكيل عصابي لنشل المواطنين في المولات التجارية بمدينة الشيخ زايد، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.



وكشفت تحريات الرائد كريم سمير، رئيس مباحث قسم شرطة أول الشيخ زايد، ومعاونيه النقيبين طارق الحمزاوي، وإسلام شوق، أن المتهمة الرئيسية فى الواقعة سابق اتهامها فى 35 قضية نشل وسرقة، كما أن زوجها وابنتها متهمان فى قضايا نشل ومخدرات.



وبعد الحصول على إذن من النيابة، تم إعداد عدة أكمنة تمكنت أحدها من القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب العديد من وقائع النشل، آخرها سرقة مصوغات ذهبية من فتاة، عقب اختلاق الابنة المتهمة حديثًا مع المجنى عليها، ثم مغافلتها وسرقة مصوغاتها الذهبية.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وأمر اللواء محمود السبيلى، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بإحالتهم إلى النيابة التى تولت التحقيق وأمرت بحبسهم.