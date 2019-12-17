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حوادث

السجن 3 سنوات لطالب ذبح شقيقته لحملها سفاحًا في قنا

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 01:36 م
جريدة الدستور
قنا: إسلام البكري
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عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي، اليوم الثلاثاء، طالبًا بالسجن 3 سنوات، بتهمة ذبح شقيقته وإلقاء جثتها في الشارع بمدينة دشنا، لزواجها عرفيًا من آخر وحملها منه سفاحًا.

صدر الحكم برئاسة المستشار عثمان سيد محمدين، وعضوية المستشارين أحمد اسماعيل عبدالعزيز، ومحمود شوقي موافي، وأمانة سر كرم الطاهر، ويوسف الشيخ، وأسامة الأمير.

تعود أحداث القضية إلى 28 سبتمبر 2015، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بقنا، بلاغُا بالعثور على جثة "سماح. ر. ا" 29 عامًا، مذبوحة وملقاة في الشارع بمدينة دشنا.

وكشفت تحريات المباحث أن وراء ارتكاب الواقعة، شقيقها "نعمان" 19 عامًا، طالب، ذبح شقيقته عمدًا بسكين مطبخ، وألقى جثتها في الشارع لزواجها عرفيًا من شاب، وحملها منه سفاحًا.

وأوضحت التحريات أن المجني عليها قبل ارتكاب الواقعة، ذهبت إلى مركز الشرطة، للإبلاغ بأنها تزوجت عرفيًا من شاب، ووعدها بعقد قرانها شرعيًا، وأنها حامل، وتم تحديد موعد لإتمام الزواج بشكل رسمي، وأثناء انتظار المأذون حضر ثلاثة من أقاربه إلى منزل والدها، وأخذوا ابنهم قبل اتمام الزواج، لرفضهم ذلك.

وأشارت التحريات، إلى أن شقيقها ذبحها وألقى جثتها في الشارع، واعترف بارتكابه الواقعة، في القضية رقم 728 لسنة 2016 جنايات دشنا، والمقيدة برقم 357 لسنة 2016 كلي قنا، وتم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات.

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