الإحصاء: تراجع واردات مصر من أكبر 5 أسواق العالمية

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات مصر من أكبر 5 أسواق العالمية، تراجعت إلى 22.5 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2019 مقابل 23.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 885 مليون دولار خلال عام.



ولفت جهاز الإحصاء، إلى أن الصين جاءت في صدارة تلك الدول بواردات بلغت قيمتها 9.061 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من العام الحالي 2019 مقابل 8.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2018، بزيادة 849.8 مليون دولار خلال عام.



وجاءت في مرتبة لاحقة، السعودية والتي بلغت واردات مصر منها 3.9 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2019 مقابل 4.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 477.7 مليون دولار، ثم جاءت الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 3.8 مليار دولار، وألمانيا بقيمة 3.1 مليار دولار، وروسيا بقيمة 2.4 مليار دولار.