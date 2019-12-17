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فن

باسل خياط بطل "لعبة النسيان" أمام دينا الشربينى

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 01:34 م
باسل خياط
باسل خياط
دعاء عبد المقصود
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تعاقد الفنان باسل خياط على بطولة مسلسل "لعبة النسيان" أمام النجمة دينا الشربينى والمقرر عرضه فى شهر رمضان القادم الفيلم مأخوذة فكرته عن "فورمات إيطالي " وذلك بعد أن تراجعت دينا عن تقديم الجزء الثانى من مسلسل "زى الشمس".

ومن المنتظر أن يصل باسل خياط إلى القاهرة فى غضون أسبوع لقراءة سيناريو المسلسل الذى انتهى السيناريست تامر حبيب من كتابة 5 حلقات منه حيث من المقرر أن يبدأ تصوير العمل منتصف يناير المقبل.

يذكر أن الجهة المنتجة لمسلسل "أسود فاتح" للنجمة هيفاء وهبى رشحت الفنان باسل خياط للقيام بدور البطولة أمامها، ولم يحسم خياط أمره من المشاركة فى العمل حيث طلب مهلة لقراءة السيناريو قبل التعاقد بشكل رسمي على العمل ومن المخطط تصوير المسلسل ما بين القاهرة وبيروت، ولم يتم الإعلان رسميا عن نجومه حتى اللحظة، المسلسل من إخراج كريم العدل والمؤلف أمين جمال ومن إنتاج شركة الصباح إخوان، للمنتج صادق الصباح.

على جانب آخر، يواصل باسل خياط تصوير مسلسل "عهد الدم" الذي انطلق تصويره الأسبوع الماضى وهو من كتابة إياد أبو الشامات وإخراج كريم الشناوي، ويشارك في بطولة العمل النجمة السورية نادين تحسين بيك، رودني حداد، ندى أبو فرحات وغيرهن، على أن يعرض المسلسل خلال بداية العام المقبل.

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