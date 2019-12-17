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حوادث

بدء إعادة محاكمة 6 متهمين فى "حرق كنيسة كفر حكيم"

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 01:32 م
جريدة الدستور
عادل عبدالعال
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بدأت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، جلسة إعادة محاكمة 6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"حرق كنيسة كفر حكيم" في كرداسة.

والمتهمون المعاد إجراءات محاكمتهم هم كل من: عبدالرءوف نجم عبدالوهاب، سعيد يحيا عتريس، حسام السيد زهران، شريف سعد حنفي، ياسر سامي إسماعيل علي، طارق إبراهيم أحمد زايد عيد.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، وعضوية كل من المستشار رأفت زكى، والمستشار حسن السايس، وسكرتارية حمدى عبدالتواب.

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر، والشروع فى القتل، فضلًا عن إضرام النيران عمدًا فى منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.

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