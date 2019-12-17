مَن هو رئيس باكستان الذي حُكم عليه بالإعدام اليوم؟

قضت محكمة باكستانية بإعدام الرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرف، بتهمة الخيانة العظمى؛ بسبب فرض حالة الطوارئ في البلاد في عام 2007، وتعطيل العمل بالدستور، وأعلنت هيئة قضائية خاصة أن الحكم الغيابي، تم التوصل إليه بعد موافقة قاضيين من هيئة المحكمة، ورفض قاض ثالث، على الرغم من موافقة قضاة المحكمة الخاصة الثلاثة على إدانة مشرف.





أصبح "برويز" رئيسًا لباكستان في 20 يونيو 2001، وذلك بعد سنتين من قيادته الجيش للانقلاب على رئيس الوزراء آنذاك نواز شريف، وقد أعاد بانقلابه هذا الجيش إلى سدة الحكم بعد غياب زاد عن عشر سنوات، أي منذ موت الجنرال ضياء الحق في عام 1988، وظل يتولى الرئاسة حتى أعلن في خطاب متلفز في يوم 18 أغسطس 2008 عن استقالته وذلك قبيل جلسة للبرلمان كان الائتلاف الحاكم يعتزم فيها مسائلته تمهيدًا لعزله.



ولد "برويز" في مدينة نيودلهي التي صارت عاصمة للهند بعد انفصال باكستان، ثم هاجرت أسرته إلى باكستان حيث تلقى تعليمه الأولي في كراتشي، في عام 1964 التحق بالجيش وتدرج في مناصبه المختلفة حتى تقلد منصب قائد الجيش عام 1998، عقب استقالة الجنرال جهانغير كرامت من المنصب، خاض حربين ضد الهند، أولاهما عام 1965 في ولاية البنجاب، وتلقى نيشان البسالة، كما خاض الحرب الثانية عام 1971.



كان "برويز" قائدًا للجيش الباكستاني إبان القتال العنيف بين الهند وباكستان في عام 1999، في مرتفعات كارجيل التي انتهت بانسحاب المقاتلين الكشميريين منها بضغط من رئيس الوزراء نواز شريف، واتهمت الهند باكستان في ذلك الوقت باختراق الخط الفاصل، في حين نفت باكستان الاتهام.



انقلب على نواز شريف في أكتوبر 1999 على خلفية اتهامه له بمحاولة إسقاط الطائرة التي كانت تقله قادمة من سريلانكا، وعين نفسه رئيسًا لباكستان بعد استفتاء شعبي في 26 يونيو 2001 إثر اتهام المعارضة السياسية له بفقدان الشرعية؛ لتمثيل باكستان في لقاء القمة مع الهند، ولعل أبرز ما سيحفظه التاريخ من سيرة "برويز" موافقته على مطالب أمريكا بالسماح لها باستخدام الأراضي الباكستانية لضرب حركة طالبان التي رفضت تسليم زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، بعد اتهام أمريكا له بتفجيرات نيويورك وواشنطن في الحادي عشر من سبتمبر 2001.



أعلن "برويز" حالة الطوارئ في البلاد 2 نوفمبر 2007، بعد الانتخابات الرئاسية وقبل يومين من قرار المحكمة الدستورية العليا في البلاد للبت في شرعية الانتخابات، وبعد تدهور الوضع الأمني في البلاد؛ بسبب قتال الجيش مع الإسلاميين في منطقة القبائل المحاذية لأفغانستان شرقي البلاد.



تخلى الرئيس الباكستاني برويز مشرف عن قيادة الجيش يوم الأربعاء 28 نوفمبر، في احتفال رسمي سلم خلاله نائبه الجنرال إشفاق برويز كياني قيادة القوات المسلحة، وذلك قبل يوم واحد من أدائه اليمين الدستورية كرئيس "مدني منتخب" لفترة ولاية ثالثة في باكستان.



في 18 أغسطس لعام 2008 أعلن "برويز" استقالته قبل مسائلة وشيكة كان الائتلاف الحاكم أعلن اعتزامه القيام بها، وفي كلمة أذاعها التلفزيون، واستمرت لمدة ساعة دافع مشرف عن حكمه الذي استمر نحو 9 أعوام، ورفض المزاعم الموجهة ضده، ولكنه قال أنه يترك منصبه بعد مشاورات مع المستشارين القانونيين والأنصار السياسيين المقربين منه، وبناء على نصيحتهم اتخذ قرار الاستقالة وأعلن أنه سيرسل استقالته إلى رئيس الجمعية الوطنية "البرلمان" اليوم.



كان لعملية هدم المسجد الأحمر بالغ الأثر على مستقبل الرئيس الباكستاني برويز مشرف في الحكم، وقد اعترف بذلك بنفسه قائلا: "أن سبب فقدانه السلطة يعود إلى إعطائه الأوامر، باقتحام المسجد الأحمر في إسلام أباد خلال يوليو 2008"، وقال أن هذه العملية حولته من "بطل إلى صفر".