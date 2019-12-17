تبحث الكادر الطبي.. 6 اجتماعات لصحة البرلمان الأسبوع المقبل

تعقد لجنة الشئون الصحية بمجلس برئاسة الدكتور محمد العماري 6 اجتماعات الأسبوع القادم تناقش اللجنة في اجتماعي الأحد طلب للنائبة إيناس عبدالدايم بشأن معاناة الكادر الطبي من قرار عدم تجديد الإجازات حتى إتمام سنتي التكليف.



كما تناقش طلبًا للنائب مجدي مرشد بشأن إهدار المال العام نتيجة وجود أجهزة ومستلزمات طبية محجوزة بالجمارك تقدر بمليارات الجنيهات وتحولت تلك الأجهزة إلى مهملات بسبب خلافات جمركية ما أضاع علي وزارة الصحة وعلى مصر مبالغ طائلة.



كما تناقش اللجنة في اجتماعي الإثنين مشروع قانون المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009 وتناقش اللجنة في اجتماعي الثلاثاء عددًا من طلبات الإحاطة حيث تناقش طلب النائب خالد خلف الله بشأن تطوير الوحدات الصحية لقرى مركز نجع حمادي وطلب للنائبة سحر صدقي بشأن عدم تشغيل بعض مستشفيات محافظة قنا، وتناقش اللجنة طلب النائب محمد سليم عسكر بشأن تأخير تنفيذ قرار تحويل مستشفي قوص المركزي بقنا إلى مستشفى عام وعدم توفير مبلغ 40 مليون جنيه تبرع من صندوق تحيا مصر، وكذلك طلب النائب محمود الضبع بشأن القصور الشديد في قطاع الصحة بمحافظة قنا.