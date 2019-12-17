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فن

كاملة أبو زكري تتولى إخراج "النصابين"

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 12:31 م
جريدة الدستور
منار إبراهيم
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تتولى المخرجة كاملة أبو زكري إخراج مسلسل "النصابين" للفنانة نيللي كريم والفنان آسر ياسين، بعدما انسحب المخرج أحمد مدحت عن استكمال توليه الإخراج، ومن المقرر أن يعرض ضمن السباق الرمضاني المقبل.

وفوجئ صناع العمل بإعلان المخرج أحمد مدحت انسحابه من تولي إخراج المسلسل دون الإفصاح عن تفاصيل أو أسباب اعتذاره، وشارك منشور عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" كتب خلاله: "فيه بعض الشغلانات كده بتبقي معقربة من البداية، ربنا ما بيبقاش رايد إنك تكمل فيها، أول من أمس اعتذرت عن إخراج مسلسل ( النصابين) - اسم مؤقت - فكرتي ومعالجتي وبطولة نيللي كريم وآسر ياسين وإنتاج العدل جروب رمضان ٢٠٢٠م، لا توجد مشاكل مع أحد وربنا يوفق الجميع".

"النصابين" كان من المقرر عرضه في موسم رمضان الماضي، لكن تم تأجيله، وانتهى بطلاه نيللي كريم وآسر ياسين من تصوير 4 أيام منه، والمسلسل بطولة نيللي كريم وأسر ياسين وبيومي فؤاد ومحمد الشرقاوي ومن تأليف عمرو الدالي، وجار ترشيح باقي أبطاله، وهو دراما اجتماعية تقوم فيه نيللي وأسر بعمليات نصب تعرضهم لأزمات يحاولون تجاوزها.

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