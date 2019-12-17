عبد العزيز مخيون يوشك على الانتهاء من "كل أسبوع يوم جمعة"

أوشك الفنان الكبير عبد العزيز مخيون على الانتهاء من تصوير أحداث دوره في مسلسل "كل أسبوع يوم جمعة" والذى يقوم ببطولته كل من منة شلبى وآسر ياسين ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية خلال شهر يناير المقبل ويتبقى لمخيون أسبوع للانتهاء من تصوير المسلسل.



مسلسل "كل أسبوع يوم جمعة" عن قصة الروائي إبراهيم عبد المجيد وسيناريو وحوار إياد ابراهيم وإخراج محمد شاكر خضير وبطولة منة شلبى وآسر ياسين وسوسن بدر.



من جهة اخرى انضم الفنان عبد العزيز مخيون إلى أسرة مسلسل "البرنس"، الذى يلعب بطولته النجم محمد رمضان، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، ومن إنتاج شركة سينرجى، ويجسد مخيون شخصية محورية خلال أحداث المسلسل، الذى يكتبه ويخرجه محمد سامى.



مسلسل "البرنس" من بطولة محمد رمضان، أحمد زاهر، نور اللبنانية، روجينا، نجلاء بدر، ريم سامى، دنيا عبد العزيز، صفاء الطوخى، إدوارد، محمد علاء، رحاب الجمل، محمد حاتم، أحمد داش، سلوى عثمان، إنعام الجريتلى.