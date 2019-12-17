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فن

أحمد داوود يبدأ تصوير فيلم "يوم 13"

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 12:28 م
جريدة الدستور
منار إبراهيم
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بدأ الفنان أحمد داوود تصوير أول مشاهد فيلم الرعب الجديد "يوم 13"، والذي يعد أول فيلم بالوطن العربي يتم تصويره بتقنية الـ3D.

ويخوض أحمد داوود بهذا الفيلم أولى بطولاته المطلقة فى عالم الفن، بقيادة المخرج وائل عبدالله، ويتم التصوير داخل قصر مهجور، والذي يكون الديكور الأساسى للعمل الذى تدور فيه كل الأحداث.

وتسعى أسرة الفيلم لأن تكون الأحداث والتصوير مختلفة تمامًا عن فيلم "122"، الذى قدمه «داوود» بمشاركة الفنان طارق لطفى، ونخبة من نجوم الفن، موضحة أن الفيلم الجديد لا توجد به مشاهد دموية مثل "122".

واستغرق تحضير الفيلم أكثر من 5 أشهر، وهو من تأليف وإخراج وائل عبدالله، ومن المحتمل طرحه خلال موسم إجازة منتصف العام الدراسى المقبل، وإن لم يسعف الوقت صناعه سيطرح فى الموسم الصيفى، بالتزامن مع إحدى المناسبات الرسمية، سواء عيد الفطر أو الأضحى.

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