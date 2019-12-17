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اقتصاد

خبراء: تراجع حدة الخلاف بين واشنطن وبكين وراء تراجع الدولار

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 12:25 م
جريدة الدستور
راندا التوني
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سجّل سعر الدولار تراجعا قدره 7 قروش خلال تعاملات الأسبوع الجاري، ليسجل أدنى مستوى له منذ تحرير سعر الصرف فيما يقرب من 3 سنوات، وسجل متوسط سعر الدولار طبقا لتعاملات البنك المركزي 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.

وفي هذا السياق، قال فخري الفقي مساعد مدير صندوق النقد الدولي السابق، لـ"الدستور"، إن تراجع حدة الخلاف بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية ساهم في زيادة معدلات الاستثمارات على مستوى العالم.

وأشار إلى أن الأسواق الناشئة، وعلى رأسها مصر، قد شهدت تدفقا كبيرا لحجم الاستثمار الأجنبي بقيمة زادت عن 490 مليون دولار، لافتا إلى أن ذلك تسبب في تراجع حدة المخاطر العالمية، على أن يشهد الاقتصاد العالمي نموا خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن زيادة معدلات الاستثمار أدت الى زيادة حركة المرور في قناة السويس، وإلى تحسن مستوى التوتر والبورصات العربية والعالمية، وزيادة حركة التبادل التجاري وزيادة حجم الصادرات.

وتوقع الخبير المصرفي محمد عبدالعال أن يصل سعر الدولار الى 14 جنيها بحلول الربع الاول من 2020.

وأشار عبدالعال إلى أن تراجع الدولار اليوم يعود إلى استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية، وقوة الملاءة المالية المصرية تؤدى إلى تحسن مصادر النقد الاجنبى التقليدية، كالسياحة وتحويلات العاملين في الخارج وقناة السويس.

وقال عبدالعال إن تحسن الجنيه المصرى سيدفع للأمام والخلف، للأمام بخفض تكاليف الاستيراد وبالتالى لأسعار المنتجات النهائية المباعة للسوق المحلية فيساعد على تنشيط الاقتصاد، ويدفع للخلف لأن انخفاض تكلفة إنتاج السلع بشكل عام يزيد من القدرة التنافسية لسلع التصدير، وهو ما يساعد على زيادة حصة مصر من النقد الأجنبي.

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