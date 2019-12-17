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حوادث

مدير خزينة ببنك يستولى على 3.5 مليون جنيه من العملاء بأسيوط

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 12:23 م
جريدة الدستور
مريم جبل - عمرو المزيدي
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تمكن ضباط مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط مدير خزينة بأحد البنوك، استغل موقعه الوظيفي في النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم التي تخطت 3 ملايين و500 ألف جنيه، في أسيوط.

تبلغ لفرع الإدارة بشمال الصعيد من رئيس قسم النساء والتوليد بأحد المستشفيات في أسيوط وشقيقيه وزوجته، يقيمون بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط، باستيلاء مدير خزينة بأحد البنوك فرع أسيوط منهم على مبالغ مالية لإيداعها في حساباتهم بالبنك جهة عمله.

أسفرت التحريات عن استغلال مدير خزينة بأحد البنوك فرع أسيوط، موقعه الوظيفى وعلاقة القرابة والمصاهرة بينه وبين الشاكين والحصول منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها ثلاثة ملايين ونصف المليون جنيه، بزعم إيداعها في حساباتهم وعمل شهادات إدخارية بأسمائهم، إلا أنه استولى عليها لنفسه وتسليمهم أوراقًا تفيد بأرصدتهم الموجودة بالبنك وبيان الشهادات بأسمائهم وكشوف حساب، على غير الحقيقة، وحصوله على توقيعات العملاء على العديد من الأوراق خالية البيانات، للحصول على قروض بأسمائهم والتعامل على حسابهم دون علمهم، وتأكد ذلك بسؤال مدير الشئون القانونية بالبنك الذى أفاد بعدم تطابق الأرصدة الموجودة بحسابات الشاكيين لما هو مسلم إليهم من أوراق بمعرفة المشكو فى حقه.

عقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام ومديرية أمن أسيوط، استهدفت مأمورية مسكن المتهم، وأمكن ضبطه وعثر بحوزته على أكلاشيه خاص بالبنك، 50 دفتر إيصال إيداع وسحب نقدية منسوب صدورها للبنك خالية البيانات، 52 كشف حساب بنكى بأسماء مختلفة منسوب لذات البنك، 5 كروت نموذج توقيع منسوب صدورها لذات البنك خالية البيانات، إيصالى سحب باسم أحد الأشخاص بمبلغ 24 ألف جنيه مزورة.

كما عثر على 3 فيزا كارت، أحدها بأسماء أشخاص مختلفة، من بينهم اسم المتهم، دفتر شيكات باسم أحد الأشخاص منسوب صدوره لذات البنك وتوجد به 8 شيكات ممهورة بتوقيع العميل، 19 إيصال إيداع منسوب لذات البنك بمبالغ ماليه متفاوتة فى حساب المتهم، إيصال إيداع لذات البنك باسم أحد المبلغين بمبلغ 96 ألف جنيه، كشف حساب منسوب صدوره لذات البنك باسم إحدى الجمعيات بأسيوط، والعديد من الصور الضوئية من بطاقات تحقيق الشخصية مرفقة بها طلبات الحصول على تسهيلات ائتمانية للعديد من الأشخاص، مسدس صوت ساقية به 4 طلقات من ذات العيار، صاعق كهربائى مبلغ مالى قدره 2400 جنية.

بمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار العرض على النيابة المختصة للتحقيق.

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