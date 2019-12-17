عضو تنسيقية الأحزاب يطالب بوضع التشريعات اللازمة لمواجهة التطرف

شارك مؤمن سيد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين الاتصال السياسي بحزب الحرية المصري، في جلسة مكافحة خطاب التطرف والكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي، ضمن وفد من أعضاء التنسيقية والتي انعقدت ضمن فعاليات اليوم الثالث بمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ، وشاركت التنسيقية بأحد أعضائها من المتحدثين في الجلسة وتم طرح بعض التوصيات بشأن الموضوع، مؤكدا على ضرورة وضع التشريعات اللازمة لمواجهة خطاب التطرف والحد من الكراهية والتنمر على المستوى الدولي.



وقال مؤمن سيد، إن مكافحة خطاب الكراهية هي مسئولية الجميع، فهناك بعض الدول اتخذت خطوات جادة لمنع خطاب التطرف والكراهية، منها الحذر وحذف الفيديوهات والتي تضمن رسائل للكراهية والعنف، مطالبًا الحكومات بأن تكون أكثر صرامة وشدة مع مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي التي تقوم بنشر الكراهية والتطرف.



وأشار إلى أنه يجب أن تكون قوانين حقوق الإنسان تتضمن تعريفًا واضحًا لخطاب الكراهية والتطرف، وكذلك أن يكون للمجتمع المدني دور فعال ومؤثر لمواجهة هذه الظاهرة، مضيفًا أن من أهم التوصيات التي طرحت في الجلسة من المشاركين هي العمل على التوعية من خلال التعليم والثقافة والفنون وأيضًا تعديل ميثاق الأمم المتحدة بما يتوافق مع تطورات العصر، ومراجعة سياسات "الفيسبوك"، وإجراء حوارات مجتمعية مع الشباب بشأن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، مشيدًا بالضيوف الحاضرين بالجلسة وما تقدموا به من توصيات تساعد على منع انتشار الظاهرة.