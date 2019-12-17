-
الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 الموافق 20 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

عضو تنسيقية الأحزاب يطالب بوضع التشريعات اللازمة لمواجهة التطرف

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 12:18 م
جريدة الدستور
محمد الشريف
طباعة
شارك مؤمن سيد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين الاتصال السياسي بحزب الحرية المصري، في جلسة مكافحة خطاب التطرف والكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي، ضمن وفد من أعضاء التنسيقية والتي انعقدت ضمن فعاليات اليوم الثالث بمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ، وشاركت التنسيقية بأحد أعضائها من المتحدثين في الجلسة وتم طرح بعض التوصيات بشأن الموضوع، مؤكدا على ضرورة وضع التشريعات اللازمة لمواجهة خطاب التطرف والحد من الكراهية والتنمر على المستوى الدولي.

وقال مؤمن سيد، إن مكافحة خطاب الكراهية هي مسئولية الجميع، فهناك بعض الدول اتخذت خطوات جادة لمنع خطاب التطرف والكراهية، منها الحذر وحذف الفيديوهات والتي تضمن رسائل للكراهية والعنف، مطالبًا الحكومات بأن تكون أكثر صرامة وشدة مع مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي التي تقوم بنشر الكراهية والتطرف.

وأشار إلى أنه يجب أن تكون قوانين حقوق الإنسان تتضمن تعريفًا واضحًا لخطاب الكراهية والتطرف، وكذلك أن يكون للمجتمع المدني دور فعال ومؤثر لمواجهة هذه الظاهرة، مضيفًا أن من أهم التوصيات التي طرحت في الجلسة من المشاركين هي العمل على التوعية من خلال التعليم والثقافة والفنون وأيضًا تعديل ميثاق الأمم المتحدة بما يتوافق مع تطورات العصر، ومراجعة سياسات "الفيسبوك"، وإجراء حوارات مجتمعية مع الشباب بشأن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، مشيدًا بالضيوف الحاضرين بالجلسة وما تقدموا به من توصيات تساعد على منع انتشار الظاهرة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 15 ساعة

الرئيس السيسي يعلّق على المصالحة مع قطر

منذ ساعتين و 54 دقيقة

طرح 225 مشروعًا بالمنطقة الاستثمارية فى الصف بدءًا من اليوم

منذ حوالي 12 ساعة

الحماية المدنية تحاول إخماد حريق مصنع المرج بعد تجدد اشتعال النيران

منذ حوالي 4 ساعات

مطروح تغرق فى مياه الأمطار (صور)

الصور

image description

مباراة هزيمة الزمالك بالثلاثة أمام طلائع الجيش

image description

محافظ البحيرة والسفير الإندونيسي يفتتحان فعاليات اليوم الثقافي

image description

مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية تحتفل بـ"درع التميز"

image description

صور منتجات معرض تراثنا في #منتدى_شباب_العالم

image description

محافظ المنوفية يوجه بزيادة عدد أطباء الكلى بمستشفى تلا العام

الأكثر قراءة

أول رد من السيسي على تصريح حشد إثيوبيا مليون شخص دفاعًا عن سد النهضة

"نط من الطيارة".. راكب مصري يغلق مطار في إيطاليا لمدة ساعة

مطروح تغرق فى مياه الأمطار (صور)

الرئيس السيسي يعلّق على المصالحة مع قطر

أيام زمان

فيديو قديم عادل إمام يتحدث عن رحيل والدته وتأثير ذلك عليه

السلطان العثماني «جوز الست».. قصص أشهر الجواري اللائي حكمن الأتراك

حكاية الحبيبة السرية للملك فاروق.. طلب تغيير ديانتها بعدما أنقذته من الوحدة

أسرار شارلي شابلن المصري.. أضحك الناس بطريقة غريبة ومات قبل أن يزوج مراته

نجم الساعة

السلطان العثماني «جوز الست».. قصص أشهر الجواري اللائي حكمن الأتراك

الصحة

دراسة جديدة تربط بين تناول الفلفل والوفاة

قبل أعياد الميلاد.. كيف تحمي معدتك من عسر الهضم؟

"الكرش".. يدق ناقوس الخطر

هل سيتم الإعلان عن علاج جديد للسرطان؟.. دراسة تُجيب

الرئيس نيوز

رئيس شعبة المستوردين: انتظروا انخفاضاً كبيراً في الأسعار

عضو البنك المركزي: تعافي السياحة وتحويلات المصريين وراء تراجع الدولار

واشنطن تطلب تفسيرا من أنقرة لتهديدها بإغلاق قاعدتين عسكريتين

موجة غضب ضد نتفليكس.. والسبب فيلم "إغواء المسيح"

منوعات

قبل الامتحانات.. طرق مواجهة مشاكل "الرياضيات"

أستراليا: رجال الإطفاء يحذرون من استمرار الحرائق

باحثون يطورون خلايا وقود نظيفة وفعالية منخفضة التكلفة

دراسة: آكلوا الشطة أقل عرضة للوفاة دون غيرهم

كشكول

"التعليم" تصدر قرارًا بنزع ملكية جزء من عقار بمدرسة في الشرقية

"بنك المعرفة المصري" ورشة عمل بجامعة المنصورة

أماني الشريف مستشارًا ومراجعًا بـ"اعتماد التعليم الصيدلي"في أمريكا

حصاد "التعليم العالي ٢٠١٩".. زيادة أعداد الجامعات لـ 27 حكومية و29 خاصة

إسلام سياسي

منتصر عمران: الدول الداعمة للإرهاب تضع ليبيا منطقة صراع بديلة لسوريا

مرصد الإفتاء يحذر من تصاعد ظاهرة "الانتحاريات" بين التنظيمات الإرهابية

انفجار داخل "الإرهابية".. سكرتير القرضاوي يسب عضوًا بأمه.. وعزوز: "الإخوان سفلة"

منحطون وسفلة.. عزوز يهاجم الإرهابية: "فشلوا سياسيًا ولا دين لهم"

مقالات الرأي
ماجد حبته
أردوغان «يسلّح» حماس!
لواء. محسن الفحام
بين أهمية القارة الإفريقية وهمومها
مؤمن المحمدي
بـ اللغة العربية الفصحى
د. منى حلمى
اللغة العربية.. نقاب من الكلمات يحجب وجود المرأة
المزيد

الثقافة

من "شريد المنازل" لـ"ملك الهند".. رحلة جبور الدويهي مع البوكر

وصلت للبوكر.. "آخر أيام الباشا" دعوة لإعادة النظر فى مسلمات

تعرف على رواية "فردقان" بالقائمة الطويلة للبوكر العربية 2020

سفير المغرب يفتتح معرض "دروب" للفنانة أم كلثوم الكتاني

صفحتنا ع الفيس بوك