السجن 6 سنوات لنائب عراقي بتهم الفساد

أعلنت هيئة النزاهة العراقية، اليوم الثلاثاء، أن محكمة مكافحة الفساد أصدرت حكمًا حضوريا بالسجن 6 سنوات بحق أحد أعضاء مجلس النواب للدورة الحالية، بتهم الفساد.



وأعلنت وكالة الأنباء العراقية، في نبأ عاجل، عن اكتمال التحقيقات في المحافظات التي شهدت أعمال عنف في العراق، مضيفة أن التحقيق البرلماني في أعمال العنف سيرفع إلى رئيس الحكومة.



وأضافت الوكالة العراقية أن التحقيقات لم تكتمل في محافظة ذي قار جنوب العراق لعدم اكتمال إفادات الضباط، مشيرة إلى أنه سيتم اكتمالها خلال أيام، مؤكدة أن نتائج التحقيقات في المحافظة سترفع إلى القضاء.



من جهتها، أكدت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، عزمها إعلان ما جرى في "ذي قار" للرأي العام.



وشهدت "ذي قار"، خلال الفترة الماضية، مجزرة عراقية، ومقتل عدد من المتظاهرين العراقيين في المحافظة الجنوبية.



وتشهد المدن العراقية، منذ مطلع أكتوبر الماضي، تظاهرات واسعة النطاق اجتاحت البلاد، للمطالبة بإقالة الحكومة وحل البرلمان وتعديل الدستور، ومحاكمة الفاسدين في البلاد.