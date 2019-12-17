الاتصالات: الرئيس وجه بتنفيذ مبادرات لتمكين الشباب تكنولوجيًا

وضعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات استراتيجية لتنفيذ المبادرات الرئاسية الخاصة بالشباب والتي تمثل في عدة مبادرات الأولي تدريب 10 آلاف شاب مصرى وإفريقى على التطبيقات الرقمية والألعاب الإلكترونية لمدة 3 سنوات والثانية إنشاء الأكاديمية الوطنية للتدريب لمتحدي الاعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة والثالثة إنشاء 6 مجمعات للابداع والابتكار بالجامعات الإقليمية والرابعة تدريب 25 الف خريج علي ادوات ووسائل تكنولوجيا المعلومات وأخير مبادرة لتمكين المرأة المصرية وتأهيلها لسوق العمل.



قال وزير الاتصالات إن هناك اهتمام كبير من الرئيس السيسي بالشباب وقضايا والاستماع إليه وهذا ما انطلق منه الحوار الوطني لمنتديات شباب العالم والورش والندوات والفعاليات الأخري مشيدا بدور الرئيس في التواصل مع الأفكار الشبابية ومعرفة متطلباته واحتياجاته والعمل علي تنفيذ عدة مبادرات رئاسية لتنمية مهارات الشباب وتدريبهم علي احدث المتطلبات وتجهيزهم لسوق العمل.



واضاف أن الرئيس السيسي اطلق عدة مبادرات تؤكد علي هذه الاستراتيجية وتقوم وزارة الاتصالات علي تنفيذها بجدول زمني محدد وفق اهداف كل مبادرة والتي تستهدف خلق جيل من الشباب قادر علي التعامل مع مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتكنولوجيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والحوسبة السحابية والبلوك تشين وغيرها من علوم البيانات والحاسب.



وأوضح الوزير أن الرئيس وجه بتنفيذ أكبر مدينة المعرفة الرقمية والتي يتم تنفيذها على مساحة 250 فدان داخل العاصمة الإدارية الجديدة والمقرر بحسب الخطة افتتاح المرحلة الأولي لها بداية عام 2021 والتي ستشهد إنشاء 4 مباني تضم اكبر مكتبة رقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وانشاء جامعة متخصصة في التكنولوجيات الحديثة والتي ستضم كليات للذكاء الاصطناعي والبرمجيات المدمجة والدوائر الإلكترونية وعلوم الحاسب والبيانات.



وأشار الوزير إلى أن الوزارة تسعى إلي توفير 25 الف فرصة تدريب للشباب وخريجي الجامعات خلال عام2020 بالتعاون مع عدة جهات بالإضافة الى مراكز التدريب والمعامل الرقمية التي تقوم الوزارة بإنشائها داخل الجامعات ومراكز الشباب مؤكدا علي أن الوزارة تقوم بإنشاء مركز الإبداع التكنولوجي بالعاصمة الإدارية بهدف توفير بيئة جيدة للابتكار ورواد الأعمال والذي سيكون علي غرار النموذج الموجود بالعاصمة الفرنسية باريس وتخطط لعقد نلتقي للابداع والابتكار بالعاصمة الإدارية خلال 2020.



وأشار إلى أن الوزارة تسعي الي تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالشباب وتدريبهم وتاهيلهم موضحا أنه تم الانتهاء من تدريب 5 آلاف شاب مصري وأفريقيا حتي الآن ضمن المبادرة الرئاسية لتدريب 10 آلاف شاب مصرى وإفريقى على التطبيقات الرقمية والألعاب الإلكترونية لمدة 3 سنوات التي تم إطلاقها خلال منتدي شباب العالم العام الماضي، وجاري تدريب المرحلة الثانية من الشباب خلال العام المقبل 2020.



وقال الوزير أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعتمد علي الشباب ويوفر نحو 250 ألف فرصة عمل في مصر خلال الفترة الماضية مشيرا إلي أن منتدى شباب العالم يتم خلاله إنشاء منصات رقمية للتواصل مع الشباب في أكثر من 170 دولة وهناك فرص جيدة للتعاون في عدة مجالات بالقطاع خلال الفترة المقبلة.



وقال الوزير إن المنتدي هذا العام يعتمد علي التكنولوجيا وشهد مناقشة مجموعة من الموضوعات التكنولوجية مثل التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة القائمة علي الذكاء الاصطناعى والبلوك تشين والجيل الخامس وقضايا الإبداع والابتكار وريادة الأعمال، كما يمثل المنتدى فرصة للشباب لتبادل الرؤى والفكر الإبداع علي الصعيد العالمي.



وأكد الوزير علي أن أحدي المباراة الرئاسية إنشاء الأكاديمية الرقمية الوطنية للتدريب لمتحدي الاعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة والتي تخدم شباب منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا التي يتم انشائها وفق المعايير العالمية داخل العاصمة الادارية الجديدة مشيرا إلي أن الرئيس أكد علي انها ستخدم جميع متحدي الإعاقة في افريقيا الدول العربية بالإضافة إلي مصر وسيتم العمل علي التوسع في برامج التكنولوجيا لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الهمم للاندماج في المجتمع.



وقال الوزير إن هناك اهتمام من القيادة السياسية بقضايا المرأة المصرية وتمكينها ودعمها مشيرا إلي أن الوزارة تقوم حاليا بعدة برامج لتمكين المرأة تكنولوجيا وتأهيلها وتدريبها علي متطلبات سوق العمل ومحاولة التوعية بأهمية الدور التي تقوم به في المجتمع واتاحة الفرصة لها للعمل بشكل مناسب.