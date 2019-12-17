قطر تتبرأ من "الإخوان" مجددا: لا نقيم علاقة معهم

جددت قطر تبرؤها من جماعة "الإخوان"، زاعمة أنها ليست مرتبطة بالجماعة المصنفة إرهابية في مصر ودول الخليج، إذ قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن بلاده لا تقيم علاقة مع الأحزاب أو الكتل السياسية، وإنما مع الدول وحكوماتها الشرعية.



وأضاف الوزير القطري، في حوار مع "الجزيرة" وشبكة "CNN" الأمريكية، إنه إذا حدث وفاز حزب الإخوان المسلمين ووصل للسلطة بالانتخابات، فإن قطر لا يمكنها تجاهل التعامل معه، مشيرًا إلى عدم وجود حزب للإخوان المسلمين في قطر أو حتى أي حزب سياسي آخر.



وأشار وزير الخارجية القطري، إلى أن "الأزمة الخليجية، استمرت لوقت طويل ولذلك فإن حلها قد يستغرق بعض الوقت، ويحتاج لمباحثات من الأفضل أن تبقى طي الكتمان إلى حين نضوجها والكشف عنها لشعوب المنطقة".



وأوضح أنه من المبكر الحديث عن تقدم حقيقي في الحوار مع السعودية، مؤكدًا أن الجانبين السعودي والقطري اتفقا على الأمور الأساسية والجوهرية والمتعلقة بسيادة الدول، وحسن الجوار ووحدة مجلس التعاون الخليجي، أما بقية التفاصيل فلم تبحث حتى الآن.



وفيما يتعلق باحتمالات اتساع مفاوضات ملف المصالحة الخليجية، قال محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن أبواب الدوحة مفتوحة منذ اليوم الأول للحوار مع الجميع بما في ذلك البحرين والإمارات، لكن القناة المفتوحة الآن مع الرياض فقط.



وأبدى وزير خارجية قطر، استعداد بلاده للعب دور الوساطة بين إيران ودول الخليج، مؤكدًا أهمية إدراك وتقبل دول الخليج لإيران كجار لهم بالمنطقة، وأهمية الحوار المباشر بينها وبين هذا الجار لحل النزاعات.



يأتى ذلك في ظل استمرار الأزمة القطرية التي دخلت عامها الثالث بعد أن أعلنت دول الرباعي العربي لمكافحة الإرهاب "السعودية، الإمارات، البحرين، ومصر" في الخامس من يونيو 2017، قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر بسبب تعاونها مع إيران، ودعمها الإرهاب، وهو ما تتنصل منه الدوحة حتى الآن، فيما آثرت الكويت ممارسة دور الوسيط العربي لإنهاء الخلاف.



وحددت دول الرباعي العربي، 13 شرطًا لإنهاء الأزمة وبحث عودة العلاقات مع قطر، وفي مقدمتها تخفيض مستوى العلاقات بين الدوحة وطهران، وإغلاق قناة "الجزيرة" المملوكة لقطر، والتوقف عند دعم الإرهاب وتمويل الجماعات المتطرفة، فيما أعربت قطر استعدادها للحوار غير المشروط.