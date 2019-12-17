اعتقال قيادي بحزب المعارضة الرئيسي في تركيا

أعلنت السلطات التركية عن اعتقال قيادي بحزب المعارضة الرئيسي، للاشتباه في صلته بجماعة فتح الله جولن.



وذكرت شبكة «إيه. بي. سي. نيوز» الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أنه تم اعتقال بوراك أوجوز، عمدة مدينة أورلا الساحلية، والذي يعد أول عمدة ينتمي لحزب الشعب الجمهوري المعارض.



كان قد تم اعتقال عشرات الآلاف للاشتباه بارتباطهم بجولن، الذي تتهمه أنقرة بتنفيذ محاولة انقلاب، بينما نفي جولن أي صلة له بالمحاولة، كما علقت السلطات التركية منذ ذلك التوقيت عمل 140 ألف موظف في القطاع العام للاشتباه بارتباطهم بجولن.