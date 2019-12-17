محافظ القاهرة ووزير التنمية يجربان الأتوبيس الكهربائي الجديد

انطلقت منذ قليل جولة لوزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة، لتجربة الأتوبيس الجديد الذي يعمل بالكهرباء، المُصنع في الإنتاج الحربي من قبل شركة "فوتون" الصينية، وذلك من خلال التجول بالحافلة بوسط البلد، كتجربة أولى.



وانطلقت الجولة داخل الأتوبيس من ميدان عابدين إمام محافظة القاهرة، وتجول بوسط البلد مرورًا بشارع طلعت حرب، ثم ميدان محمد فريد، ووصولًا إلى ديوان عام محافظة القاهرة.



واستمع محافظ القاهرة ووزير التنمية المحلية لمميزات الأتوبيسات صديقة البيئة، وقال وزير التنمية المحلية أن 30% من التلوث داخل مصر، يرجع إلى المركبات، مشيدًا بالأتوبيس الكهربائي كنموذج متطور ومحافظ على البيئة.