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الثقافة

تعرف على رواية "فردقان" بالقائمة الطويلة للبوكر العربية 2020

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 12:07 م
جريدة الدستور
إيمان عادل
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أعلنت جائزة البوكر العربية القائمة الطويلة للجائزة لعام 2020، وجاء من ضمن القائمة المطروحة من 16 رواية عربية تتنافس هذا العام للحصول على الجائزة رواية "فردقان" للكاتب المصري يوسف زيدان.

تدور أحداث الرواية حول حياة ابن سينا في فترة اعتقاله بقلعة (فردقان) الموجودة بوسط إيران، في الوقت الحالي. وتحكي الرواية بشكل أدبي يمتزج فيها الواقع بالخيال الروائي، عن ابن سينا، ابتداءً من مولده سنة 370 هجرية، في أسرة مكونة من أب أفغاني وأم خوارزمية (حاليا أوزبكستان)، وحياته في منطقة وسط آسيا ثم استقراره ووفاته في المنطقة الفارسية، حيث عاش النصف الأخير من حياته بين الرى (طهران حاليًا)، وهمذان، وأصفهان.

الرواية طعمها يوسف زيدان بعلاقات ابن سينا الخيالية بسندس وروان وماهتاب، ويعتمد طابعها السردي على تقنية الفلاش باك لأفكار ابن سينا داخل محبسه فى قلعة فردقان، تتضمن الرواية شخصيات نسائية خيالية، أولاها روان، ومنها خلالها ظهرت جوانب ابن سينا الشخصية ومشاعره وعالمه الخاص، بينما جاءت شخصية سندس للكشف عن شخصية ابن سينا بعدما سطع نجمه، وشخصية روان فقد كشفت الجوانب النفسية والفلسفية لابن سينا في فترة مناهضته للعقائد السائدة في محيطه الزمني.

أسهب يوسف زيدان في روايته في وصف الأماكن والطرق والملابس الأطعمة والروائح في تلك الفترة الزمنية، مما قرب القارئ بشكل كبير لأجواء هذا العصر وكأنه يعايشه معايشة حديثة.

وقد استفاد يوسف زيدان من تحقيقه للمخطوطات كمتخصص في استعمال لغة العصر العباسي وتراكيبه لسرد حياة «أبو عليّ بن عبد ‏ الله بن الحَسن بن علِيِّ بن سيِنا» العبقريّ  المُتمرِّد والمُختلف عليه ‎ والّذي تجلّت عبقريّتُه في ‏ عُلوم الطِّبّ ‏ والمنطِق والإنسانيّات والفيزياء والشِّعر والفلك واللّاهوت ‏ والفلسفة والصّيْدلة وغيْرها.. فكان‏ سابقًا لِعصره.

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