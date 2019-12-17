"كرتونة في الكرسي الخلفي" أم تتخلص من طفلها بحيلة جديدة بالأقصر

وسوست لها نفسها بالتخلص من طفلها الرضيع، من خلال وضعه بداخل "كرتونة"، وتركه بداخل سيارة أجرة لنقل الركاب، بقرية الأقالتة غرب محافظة الأقصر.



وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا من مواطن يدعى "ح. م. م" يبلغ من العمر 29 عامًا، مقيم بقرية الأقالتة بمركز القرنة، بأنه عثر في الكرسي الخلفي لسيارته الأجرة، على كرتونة بداخلها طفل رضيع "ذكر" يبلغ من العمر حوالي عامين، بعدما صعدت أمه إلى السيارة وتركته وفرت هاربة.



تم تسلم الطفل، وحرر محضر بالواقعة حمل رقم 4906 إداري مركز شرطة القرنة لسنة 2019، وتم إيداع الطفل بحضانة مستشفى القرنة المركزي.