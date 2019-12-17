"دينية البرلمان" تستأنف مناقشة قانون تنظيم هيئة الأوقاف الإثنين

تعقد لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد 6 اجتماعات الأسبوع القادم تناقش اللجنة في اجتماعي الأحد طلب للنائب خالد عبدالعظيم بشأن فرض 100 جنيه على كل عامل لصكوك الأضحية وطلب للنائب مكرم رضوان بشأن عدم الاستجابة لاستصدار قرار إزالة لمسجد بمنشية السيد محمود بمدينة دكرنس بالدقهلية.



وتناقش اللجنة في اجتماعي الإثنين واجتماعي الثلاثاء مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم هيئة الاوقاف المصرية، وتلك الاجتماعات ستكون مشتركة مع مكاتب لجان الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والإسكان والمرافق العامة والتعمير والإدارة المحلية والخطة والموازنة.