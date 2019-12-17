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اقتصاد

ليجراند الفرنسية تعلن توسعها بالسوق المصرية خلال الفترة القادمة

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 12:02 م
جريدة الدستور
أ.ش.أ
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أعلنت شركة (ليجراند) الفرنسية العالمية المتخصصة في مجال البنية التحتية الكهربائية والرقمية عن عزمها التوسع في السوق المصرية خلال الفترة القادمة، تأكيدًا على ثقتها في عائد الاستثمار في مصر، مشيرة إلى أنها تدرس كيفية التواجد في العاصمة الإدارية، وأنها قد تلجأ إلى الاستحواذ على بعض الشركات تضاف إلى أكبر مصنع لها في إفريقيا في مدينة (السادات) الذي يتم 35 في المائة من إنتاجه إلى أوروبا والعالم.

جاء ذلك في تصريحات لنقولا حبيلاه العضو المنتدب لمجموعة ليجراند في مصر، على هامش احتفال الشركة العالمية بإطلاق أحدث منتجاتها الذكية في مصر الذي حازت على جائزة الابتكار للمنازل الذكية 2019 في مؤتمر متخصص في (لاس فيجاس) بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو مفتاح كهربائي غير تقليدي أشبه بالبيانو بتصميمات وألوان متميزة، ويمكن التحكم فيه عن بعد عبر الهواتف الذكية.

وذلك بحضور عدد كبير من المطورين العقاريين وبيوت الخبرة الهندسية وخبراء التصميمات الداخلية.

وأكد العضو المنتدب أن (ليجراند) تصدر منتجات مصنعها في مصر إلى 26 دولة على مستوى العالم من بينها فرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة والبرازيل وروسيا والهند والصين والمكسيك، من خلال منتجات عالية الجودة تحتل المرتبة الأولى أو الثانية في أسواقها.. مشيرًا إلى أن هذه المنتجات تحمل شعار "صنع بفخر في مصر".

وأوضح أن الشركة تعمل في 90 دولة ويعمل بها أكثر من 38 ألف موظف حول العالم، وحققت إيرادات وصلت إلى 6 مليارات يورو العام الماضي وأرباح تتجاوز 770 مليون يورو، وتمتلك في فرنسا وحدها 22 مصنعًا، بينما أكبر وأول مصنع لها في إفريقيا يوجد في مدينة السادات على مساحة 17 ألف متر، ويوفر المصنع 1200 وظيفة مباشرة وغير مباشرة.

ونوه بأن (ليجراند) بدأت عملها في مصر منذ 32 عاما، وأعلن عن عزم الشركة البدء في إنشاء معرض دائم لها شرق القاهرة خلال عام 2020 يشمل قاعات العرض، والتدريب على غرار ما تملكه من معارض في بلدان أخرى على مستوى العالم.

وأكد العضو المنتدب أن علامتهم التجارية "بيتتشينو" BTicino، لا تزال متصدرة المبيعات في السوق المصرية منذ عقود بفارق كبير عن أقرب منافسيها.

وحول خطة الشركة التوسعية، قال نقولا: "تتطلع المجموعة إلى زيادة تواجدها والتوسع الكبير في مصر، لأنه سوق واعد جدا، ونحن مهتمون بذلك، كما ندرس الاستحواذ على بعض الشركات، كما ندرس كيفية التواجد في العاصمة الإدارية، خاصة وأننا نعمل هناك بالفعل مع شركائنا على توفير الحلول والأنظمة سواء للتجمعات الإدارية أو السكنية، وتشمل خطتنا أيضا المساهمة في تنفيذ توجهات الحكومة المصرية واستراتيجية التنمية المستدامة - مصر 2030 ومبادرة التحول الرقمي".

وأضاف نقولا: "نسعى لتنفيذ خطتنا من خلال مبادرتين؛ هما إنترنت الأشياء لتشمل أحدث التكنولوجيا في مجال وتوزيع واستخدام الطاقة بما يمكن المستخدم من التحكم في الطاقة بسهولة وأمان تام، أما المبادرة الأخرى فتتعلق بكفاءة الطاقة وتحقيق تنمية مستدامة، لتقليل تكاليف الصيانة واستهلاك الطاقة بالنسبة للعديد من الجهات والمطورين، وكذلك لتلبية الاحتياجات المحلية والمتطلبات العالمية، وتحفيز الكفاءة التشغيلية والاقتصادية للمشاريع".

وحول مجالات عمل الشركة الأخرى في خطتها التوسعية، قال إسلام وحش رئيس قطاع التسويق والاتصال بالشركة: "من أهم المجالات التي تتميز بها ليجراند هي حلول مراكز البيانات "داتا سنتر"، كتلك المتعلقة بمشروع عقل جامع لبيانات الدولة المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث وردت شركتنا حلولا مشابهة في أوروبا وروسيا والهند وغيرها من الدول".

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