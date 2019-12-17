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سياسي

برلمانية تطالب الشباب بالمشاركة فى دورات مشروع "مودة"

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 12:00 م
فايقة فهيم
فايقة فهيم
محمد جعفر
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أشادت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بإطلاق الرئيس السيسي، المنصة الإلكترونية لمشروع وزارة التضامن الاجتماعي "مودة"، موضحة أن المشروع خاص بالحفاظ على كيان الأسرة المصرية، وتأهيل الشباب المقبلين على الزواج، حيث يستهدف المشروع مليون شاب سنويًا، للتوعية بمفهوم التربية الأسرية الإيجابية، من خلال مواد فيلمية ودراما قصيرة.

وقالت عضو البرلمان في بيان لها، إن الفكرة جيدة للغاية وتأتي استجابة لمطالب النواب في هذا الأمر، خاصة أنه تم إعداد المحتوى الرقمي بالتنسيق مع أحد أكبر المنصات الإلكترونية ذات الخبرة في مجال التعليم الإلكتروني، لتوفر مساحة من التفاعل وتحقيق إتاحة للمحتوى التدريبي، ومع إتمام الدورة يحصل على شهادة معتمدة.

وأوضحت أن الخطة المعدة للتنفيذ على مدار العام الدراسي تشمل عقد ألف و920 دورة تدريبية تستهدف نحو 100 ألف طالب علي مدار الفصلين الدراسيين في عدة جامعات، وتم إعداد مدربين لهذا الغرض، حيث إن المشروع يستهدف 380 ألف طالب في 21 جامعة.

وطالبت النائبة، المقبلين على الزواج بضرورة الحرص على المشاركة في مشروع "مودة" والحصول على المواد التدريبية الخاصة بالمشروع.

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