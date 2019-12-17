الحبس عامين لـ3 موظفين بجمرك بدر بتهمة التزوير

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار علي الهواري، وأمانة سر خالد عبدالمنعم، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة 3 موظفين بجمرك بدر، بالحبس عامين مع الشغل، وعزل الثلاثة من الوظيفة لمدة 4 أعوام.



وتبين من تحقيقات النيابة أن المتهمين هم كل من: "عاطف. م"، رئيس قسم الحركة بجمرك بدر الذهبية، "مصطفى. ا"، مدير إدارة الحركة، "سمير. ع"، رئيس قسم التعريفة بجمرك صادر بدر، "أحمد.ع"، صاحب مؤسسة الأرزاق للنقل الدولي والتصدير.



وتبين أن المتهمين زوروا محررين رسميين، هما إقرارا المعاينة التابعين للشهادتين التصديرتين رقمى 5830، 5835، المنسوب صدورهما لميناء بدر، بأن أثبتوا على خلاف الحقيقة عدد وأنواع سلع بحاويات صاحب مؤسسة الأرزاق للنقل الدولي- المتهم الرابع- مع علمهم بتزويرها.



وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين استعملوا المحررين المزورين بأن منحوهما للموظفين المختصين بميناء بورسعيد؛ للاحتجاج بها فيما زوّرا من أجله.