قوى عاملة البرلمان تعقد 6 اجتماعات لمناقشة مشكلات الموظفين

تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة جبالي المراغي، 6 اجتماعات الأسبوع القادم تناقش اللجنة في اجتماع يوم الأحد طلبًا للنائب سعيد طعيمة، بشأن معاناة الموظف للنقل من محافظة إلى أخرى لظروف اجتماعية أو صحية، وطلبًا للنائب تامر عبدالقادر بشأن تراجع دور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في التعامل مع الدرجات الوظيفية وحالات النقل وندب العاملين، وطلبًا للنائب طارق سعيد بشأن وجود خلل في توزيع الموظفين على الوزارات والجهات الحكومية.



كما تناقش اللجنة في اجتماعي الإثنين، طلب النائب أحمد الخشب، بشأن قيام وكيل وزارة القوي العاملة بالدقهلية بإلغاء ونقل مكتب الأمن الصناعي بمدينة أجا إلى ميت غمر، وطلب النائبة آمال طرابية بشأن عدم توافير وزارة القوى العاملة فرص عمل للشباب حتى لذوي الاحتياجات الخاصة، وطلب النائب أحمد الطحاوي بشأن عدم التزام شركات القطاع الخاص في العاشر من رمضان والصالحية بتشغيل الشباب بعد تحويلهم من مديرية القوى العاملة بالشرقية.



وتستكمل اللجنة في اجتماع الثلاثاء مناقشة عدد مشروعات القوانين، كانت قد بدأت مناقشتها في الأسبوع الماضي بشأن تعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية، مقدمة من كل من النواب عبدالمنعم العليمي والنائبة شرين فراج، كما تناقش اللجنة طلبات إحاطة مقدمة من كل من سلامة الرقيعي وسلامة الجوهري وجليلة عثمان ومحمود عزوز، بشأن التسويات للحاصلين علي مؤهلات أعلى أثناء الخدمة.