محافظة دمياط تصادر معدات مخالفة خلال جولة ميدانية

قامت منال عوض محافظة دمياط بمصادرة معدات أحد المقاولين، قام بإلقاء مخلفات ضارة بالبيئة وسط الكتلة السكانية، في قرية البساتين التابعة لمركز ومدينة كفر البطيخ، اليوم الثلاثاء، في جولة ميدانية له، لتفقد المرافق العامة والخدمات في مركز وقرى كفر البطيخ بدمياط.



ووجه منال عوض بتحرير محاضر ضد مالك المخالفات، وإلزام المقاول بإزالة كافة المخلفات الملوثة وإلقائها بالمكان المخصص للمخلفات، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، ومراعاة للمعايير البيئية.



جاءت ملاحظة المحافظة خلال مرورها لإجراء جولة تفقدية مفاجئة لمتابعة مدى الانضباط الإداري بالمؤسسات التنفيذية، لبعض قرى المحافظة، بمرافقة اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد.