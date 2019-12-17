"عاشور" يبحث مع المالية تعديل "القيمة المضافة" على المحامين

التقى سامح عاشور نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، وزير المالية، ووزيرة التخطيط وذلك على هامش مشاركتهم فعاليات منتدى شباب العالم المنعقد بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



وشهد اللقاء بحث تجديد البروتوكول الثلاثي الخاص بضريبة القيمة المضافة، والموقع بين النقابة والمالية ووزارة العدل، إضافة لمطالبته بأن تكون محاسبة المحامين على الضرائب العامة بشكل مقطوع وليس جزافي.



كما حث "عاشور"، وزيرة التخطيط، على سرعة صرف 600 مليون جنيه مخصصة لبناء محكمتي دمنهور وملوي.



جاء ذلك ضمن عدة لقاءات مهمة أجراها نقيب المحامين، على هامش مشاركته بمنتدى شباب العالم، المنعقد بمدينة شرم الشيخ، والذي يختتم أعماله اليوم الثلاثاء.