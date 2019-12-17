سيلينا جوميز تكشف عن مواصفات فتى أحلامها

قالت المطربة الأمريكية، سيلينا جوميز، إنها تبحث عن شريك حياة صادق، يستطيع أن يسعدها، ويتعامل معها بطريقة طبيعية.



وأفاد موقع "كونتاكت ميوزيك" الإلكتروني اليوم الثلاثاء، بأن المغنية الشابة كشفت عن بعض الطباع الأساسية التي تبحث عنها في شريك حياة رومانسي، وأوضحت أنها تريد مواعدة شخص لا يحاول إخفاء نواياه الحقيقية، لأنها عادة ما تدرك ما يريده الآخرون بعد "خمس ثوان فقط" من الحديث معهم.



ونقل الموقع الإلكتروني المعني بأخبار المشاهير عن "جوميز" قولها إنها تريد شريكًا صادقًا، مضيفة "أشعر في غضون أول خمس ثوان بأنني يمكنني إدراك ما إذا كان الشخص الذي أقابله يريد شيئا ما".



وأضافت: "أُفضّل (شريك الحياة) المرِح.. فأنا أفضله مرحا ومغامِرا، وواقعيا وهادئا".



يذكر أن سيلينا تستعد لإطلاق أحدث ألبوماتها الغنائية الذي يحمل اسم "رير" (نادر)، في 10 يناير المقبل.