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محافظات

محافظ الغربية يجتمع برؤساء الوحدات المحلية بمركز المحلة

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 10:45 ص
جريدة الدستور
الغربية حسام فوزي جبر شريف عبد الغني
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أصدر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، توجيهاته المشددة لرؤساء الوحدات المحلية، بمركز المحلة الكبرى، بالتواجد الدائم في الشارع؛ لمتابعة جميع الأعمال لكلٍ في نطاقه، ورصد أي معوقات تؤخر الانتهاء من الأعمال في مواعيدها المحددة للعمل على إزالتها، جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقد صباح اليوم، بمقر مجلس مدينة المحلة الكبرى، بحضور اللواء حاتم زين العابدين رئيس مدينة المحلة.

شدد المحافظ على ضرورة الالتزام بإزالة أي مخالفات بناء أو تعديات على الأراضي الزراعية، وكذا تكثيف حملات النظافة اليومية مع العمل على رفع كافة التراكمات التاريخية، والتنسيق الكامل مع مديرية الري للإزالة الفورية لما ينتج عن تطهير الترع والمصارف، وكلف رؤساء الوحدات بعمل تقرير مفصل عن حالة كل وحدة محلية، متضمنًا مشروعات الصرف الصحي الجارية والمتوقفة والمستهدفة خلال المرحلة القادمة، وأعمال الرصف الجارية والمستقبلية.

فى السياق ذاته، وجه محافظ الغربية رؤساء الوحدات المحلية بالتواصل مع المواطنين وحثهم على السير في إجراءات تقنين التعديات على أملاك الدولة، والتصالح في مخالفات البناء، والتعديات على الأراضي الزراعية، وكذا قيام كل رئيس وحدة بالمرور على أعمدة الكهرباء؛ لغلق جميع الفتحات الموجودة بها حفاظًا على سلامة المواطنين.

وخلال الاجتماع أصدر المحافظ تعليماته لرئيس مركز ومدينة المحلة، بتشكيل لجنة هندسية للمرور على مقرات الوحدات المحلية؛ لتقييم حالتها الفنية تمهيدًا لرفع كفاءتها، وكذا إعداد تقرير مفصل عن احتياجات كل وحدة لإجراء الصيانة الدورية لمعدات النظافة؛ لتوفير الاعتمادات اللازمة لذلك.

وفى نهاية الاجتماع شدد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على إعادة توظيف، وهيكلة العاملين بالوحدات المحلية وفق الاحتياجات الفعلية؛ لتحسين مستوى الأداء والخدمة.

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